1 minuto in Borsa 29 settembre 2020 - [video]

All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto(+1,28%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto(-1,01%).Lieve calo dello, che scende a +139 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,85%.Tra glirilevanti, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 0,1% su base mensile, mentre si registrano -3% su base annuale. Questo pomeriggio sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti quella della Fiducia consumatori.Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, mentre iltratta a 11.386,25 punti.