1 minuto in Borsa 3 dicembre 2020 - [video]

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa.Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto(+1,15%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-1,45%).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,21.Tra lepiù importanti, pubblicati in, pari a 1,5%, e, che si attesta su 45,3 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI servizi e dell'ISM non manifatturiero.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, mentre iltratta a 12.480,5 punti.