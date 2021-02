1 minuto in Borsa 16 febbraio 2021 - [video]

alimentare

immobiliare

spread

. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.Buona la performance a Milano del comparto(+1,71%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-1,54%).Lieve miglioramento dello, che scende fino a +90 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,53%.Tra glirilevanti, pubblicato, pari a 71,2 punti, e, pari a -0,6%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo del Regno Unito, in previsione domani. È previsto ancora domani dal Giappone l'annuncio degli Ordini macchinari core.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 13.879 punti.