1 minuto in Borsa 9 agosto 2021 - [video]

Unipol

CNH Industrial

oro

All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,87%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,14%.Sul mercato delle materie prime, giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.740,3 dollari l'oncia, in calo dell'1,32%.Tra ledi maggior peso, pubblicati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 1%. È previsto mercoledì sia dalla Germania che dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Domani è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, mentre iltratta a 15.104,75 punti.