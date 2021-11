1 minuto in Borsa 25 novembre 2021 - [video]

viaggi e intrattenimento

telecomunicazioni

Euro/Dollaro USA

, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Si distinguono a Piazza Affari il settore(+1,78%).Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-3,47%).Tra i principali cambi, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il PIL della Germania, pari a 1,7%. Si attende lunedì dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. Domani, in Unione Europea, sarà pubblicato il M3.Oggi la Borsa di New York è chiusa per il Giorno del Ringraziamento. Nel frattempo ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 16.397,5 punti.