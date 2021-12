1 minuto in Borsa 6 dicembre 2021 - [video]

ENI

Telecom Italia

oro

, che si muovono sulla stessa onda rialzista.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,33%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,13%.Tra le principali materie prime, l'è sostanzialmente stabile su 1.780 dollari l'oncia.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, annunciate le Vendite al Dettaglio dell'Italia, pari a 0,1%. È previsto domani dalla Germania l'annuncio sia della Produzione industriale, che dell'Indice ZEW. Sempre domani, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sul PIL.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al rialzo, mentre iltratta a 15.679 punti.