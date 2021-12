1 minuto in Borsa 13 dicembre 2021 - [video]

FTSE MIB

Telecom Italia

Hera

oro

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 2,04%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.Tra le principali materie prime, lieve aumento dell', che sale a 1.787,4 dollari l'oncia.Tra ledi maggior peso, pubblicati in, pari a 13 punti, e, che si attesta su 3,8%. Domani sono in programma dall'Unione Europea la pubblicazione della Produzione industriale, e dal Regno Unito quella del Tasso di Disoccupazione.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 16.388 punti.