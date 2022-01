Il punto sulle commodities 17 gennaio 2022 - [video]

greggio

, che archivia la settimana con una salita bruciante del 6,75%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 86,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 80,37. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 92,03., che ha chiuso la settimana in rialzo del 5,16%. L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,469 e primo supporto individuato a 2,326. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva., che chiude la settimana con una performance positiva del 7,27%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 4,632., che chiude la settimana con un disastroso -2,37%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 733,33. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 760,08. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese., in flessione dell'1,44% sui valori della settimana precedente. La tendenza di breve delè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 603,75. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 618., che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,99%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, sebbene il breve periodo metta in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.385,92. Primo supporto visto a 1.359,42., che lievita dell'1,16%, rispetto ai valori della scorsa ottava. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.828,09. Primo supporto visto a 1.802,91.