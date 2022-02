1 minuto in Borsa 17 febbraio 2022 - [video]

alimentare

materie prime

Euro / Dollaro USA

, in linea con i principali mercati di Eurolandia.In buona evidenza a Milano il comparto(+0,94%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-1,67%).Tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,14.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 3,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, in Francia, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 14.508,25 punti.