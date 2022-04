Scuola: Anief denuncia stipendi del personale 5 volte sotto l'inflazione

Il sindacato della scuolae sollecita un, che vada oltre gli aumenti già annunciati."Se si pensa a quanto è cresciuta l'inflazione negli, anno in cui sono stati bloccati gli stipendi, e si calcola il dato che viene dal MEF, si parla di 20 punti di inflazione, quindi, ma se si confronta questo dato con gli unicinello stesso periodo, cioè con il contratto scaduto del 2016-2018, vi sono allora aumenti", sottolinea il Presidente del sindacato"Questo vuol dire - spiega il sindacalista - che anche quando, in base alle risorse stanziate dal governo, si avranno queie queiper il personale della scuola, rimarranno ancoraal personale scolastico per raggiungere l'inflazione"."Questadi arretrati e in. Questa è la cifra giusta, questo è il risarcimento giusto che deve prendere tutto il personale della scuola nel nuovo contratto 2020-2025, per allineare gli stipendi all'inflazione così come, già nel mese di aprile, si son resi conto come sia stata allineata l'indennità di vacanza contrattuale al costo dell'inflazione", conclude Pacifico.