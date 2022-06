Il punto sulle commodities 13 giugno 2022 - [video]

oro nero

Settimana fiacca per l', che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,2%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza individuata a 121,93.Ribasso scomposto per la, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,60%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase rialzista, con possibili nuovi rallentamenti.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato in rialzo del 3,71%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 9,23.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,03%. Lo scenario attuale delmostra un allentamento della trendline al test del supporto 1.064. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 1.055,75.Effervescente il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 6,29%. Lo status tecnico di medio periodo delribadisce la trendline negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva.Settimana decisamente positiva per la, che ha terminato la settimana in rialzo del 2,85%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.778,08, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.709,83. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.846,33.Settimana vivace per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,07%. Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.881,07. Possibile una discesa fino al bottom 1.850,57. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.