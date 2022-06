Notizie dal Forex 30 giugno 2022 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L’euro consolida il ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0408 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0331. Peggiora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di giugno, che è scesa a 104 punti.Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 136,05, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 137,47. Si rafforzano le vendite al dettaglio in Giappone a maggio, che sono salite del 3,6% su base annuale.La sterlina consolida il ribasso nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2143 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto vista a 1,2057. Confermata la crescita dell'economia britannica nel primo trimestre, con il PIL in crescita dello 0,8%.L’euro mantiene il rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 141,61, con la nuova area di resistenza vista a 144,04. Tonfo della produzione delle fabbriche giapponesi, nel mese di maggio, in forte calo del 7,2%, oltre le attese degli analisti.