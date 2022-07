Il punto sulle commodities 4 luglio 2022 - [video]

petrolio

Risultato positivo per il, che lievita dell'1,22%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Lo status tecnico delperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 105,67. L'acclarato dominio degli investitori ribassisti rende concreta una continuazione del trend negativo.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,28%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 3,575 con prima area di resistenza vista a 3,816. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,482.Affonda sul mercato il, che a fine settimana soffre con un calo del 9,05%. Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 5,244 con tetto rappresentato dall'area 6,247. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,63%. Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 794,42, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 888,42. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento.Appiattita la performance del, che porta a casa a fine settimana un composto +0,1%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 738,92 con area di resistenza individuata a quota 765,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.Piccolo passo in avanti per lache, a fine settimana, porta a casa un modico +0,7%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.602. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.656,75. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.Risultato negativo per l', con una flessione dello 0,88%, sui valori dell'ottava precedente. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 1.803,67. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.