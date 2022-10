1 minuto in Borsa 12 ottobre 2022 - [video]

Moncler

Leonardo

petrolio

, mentre Eurolandia cresce con moderazione.Tra idi Milano, in evidenza(+2,48%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,21%.Sul mercato di Chicago, ilmostra un timido guadagno e segna un +0,24%.Tra ledi maggior peso, in Unione Europea annunciata la Produzione industriale pari a 1,5%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su -1,8%. Questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Germania, in previsione domani.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 10.939,25 punti.