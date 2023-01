Milleproroghe: in audizione ANIEF. Ecco le richieste per il Parlamento

"Il messaggio che lanciamo è quello di costruire fin dal nuovo anno una realtà più utile per gli studenti e più giusta per tutti i lavoratori". È quanto ha affermato il"Siamo certi – ha proseguito– che ci sono delle cose da cambiare sul Milleproroghe tra cui, certamente, il tema della mobilità. Dobbiamo prorogare i termini sulle deroghe per i trasferimenti, intervenire subito sulle graduatorie degli ultimi concorsi, sulla proroga dei concorsi di chi è stato assunto con riserva. È necessario, inoltre, intervenire sugli organici: il PNRR non può andare avanti senza organico aggiuntivo. Senza un incremento dei docenti non sono, ad esempio, possibili le ore aggiuntive previste per i tutor e non è possibile attuare i progetti del ministro per le aree più svantaggiate.