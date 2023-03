Decreto PNRR, Anief chiede estensione obbligo scolastico e insegnamento per moduli alla primaria

"Abbiamo ricordato alla Commissione come siail tema dell'e della, a partire dalla, ma soprattutto da una riforma del sistema di formazione obbligatoria degli studenti, in particolar modo di obbligo scolastico". E' quanto afferma, Presidente del sindacato della scuola, dopo l'audizione in Senato."Parliamo quindi di una riforma che, secondo noi, deve partire dal terzo anno di vita del bambino fino al diciottesimo anno. E' soltantoo che si può combattere la dispersione scolastica", precisa il sindacalista."Certamente sono collegati il tema dell', che è funzionale alla lotta contro la dispersione e, ancora, il tema della rivisitazione e del ripristino dell'e. È così che andiamo a migliorare gli apprendimenti dei nostri studenti", conclude Pacifico.