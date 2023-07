Buongiorno dalla Borsa 7 luglio 2023 - [video]

Dow Jones

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,07%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 15.089,45 punti, in calo dello 0,75%.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,17%, archiviando la giornata a 32.388,4 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,68% e archivia la seduta a 10.893,3 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,24%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,5%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,21%. Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,91%.In Germania, pubblicata la Produzione industriale, pari a -0,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che della Variazione occupati. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio dell'Italia, in previsione sempre stamattina.