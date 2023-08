Decreto salva infrazione, Anief spiega i vantaggi per i supplenti annuali

, siamo riusciti a ottenere, grazie al decreto inflazione, laa partire dal prossimo anno", E' quanto ricorda Marcello Pacifico, Presidente del giovane sindacato della scuola, ricordando che "i supplenti annuali sono, se ne attendonoperarrivare a quota 80mila il prossimo anno"."Grazie ai ricorsi portati avanti dall'Anief per tutti i precari, i supplenti annuali potranno utilizzare la carta docente per l', che fino ad ora era riservata solo al personale di ruolo", sottolinea il sindacalista."Questi supplenti annuali saranno, grazie allache permette il riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo. Si tratta - spiega Pacifico - di un'altra novità ottenuta dall'Anief grazie alla vittoria in Corte di Cassazione ed in Corte di Giustizia europea, visto che la normativa precedente riconosceva solo due terzi del servizio pre-ruolo per 20 anni. Questo significa che, a seconda dell'anzianità di servizio pre-ruolo, durante i primi 20 anni di carriera"."Questi sono solo due piccoli passi, due piccole battaglie portate avanti dal sindacato, ma orae per estenderlo a tutti", ribadisce il Presidente, aggiungendo "continueremo a portare avanti le cause nei tribunali, dove abbiamo sempre vinto negli ultimi sette mesi, ottenendoche hanno portato aa favore dei precari"."Sono numeri impressionanti, ma ancoradallo Stato. Per questo motivo - conclude Pacifico - chiederemo nella Legge di Bilancio di tornare ale di raggiungere finalmente laeconomico e giuridico. Nel contratto abbiamo ottenuto riconoscimento solo per tre giorni, ma sono necessarie risorse per raggiungere questa parità di trattamento, altrimenti saremo costretti a presentare unper la continua violazione delle norme europee".