In un, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia.In buonai comparti. Nel listino, i settori Beni personali e casalinghi,sono stati tra i più venduti.L'USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile suTra le variabili macroeconomiche rilevanti, la spesa dei consumatori europei continua a crescere seppur a un ritmo lento, mentre migliora l’industria dei servizi nell'area euro. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e gli ordini industriali dagli Stati Uniti.Incerto ilche scambia sulla parità con un. Stesso andamento per il derivato suiche, in calo dello 0,01%.