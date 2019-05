CNH Industrial

Amplifon

spread

la Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,73%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,47%.In discesa lo, che retrocede a quota +268 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,57%.Tra lepiù importanti, nel Regno Unito, il valore delle Vendite al Dettaglio è 0%. In Giappone, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,9%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli.In Unione Europea martedì i mercati sono in attesa di M3.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.354 punti.