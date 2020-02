Il punto sulle commodities 10 febbraio 2020 - [video]

petrolio

petrolio

benzina verde

benzina verde

Future sul Natural Gas

Future sul Natural Gas

grano

frumento

mais

mais

riso grezzo

riso grezzo

oro

metallo prezioso

Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,26%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.Ottima performance per la, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,38%. Lo status tecnico di medio periodo dellarimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,551, mentre i supporti sono stimati a 1,47.Modesto guadagno per ilche, afine settimana, avanza di poco a +0,38%. La tendenza di medio periodo delsi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1,88 prima e 1,933 dopo.Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dello 0,99%, rispetto alla scorsa settimana. La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.Balza in avanti il, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,72%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.Frazionale ribasso per il, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,22%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,65, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,56. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 13,74.Ribasso composto e controllato per l', che archivia la settimana in flessione dell'1,23%. Nel breve periodo, ilpresenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1.580,16. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva fino a quota 1.603,86.