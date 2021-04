Dl Sostegni, intervento di UDIR in Senato per i Dirigenti Scolastici su sicurezza e mobilità

La delegazione del sindacato Udir è intervenuta in V commissione del Senato, per portare avanti la proposta di alcuni emendamential decreto Sostegni. Si tratta in particolare di due emendamenti che riguardano temi cari alla dirigenza scolastica. Lo ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Udir."Il primo emendamento - spiega - è quello che riguarda la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, particolarmente sentito in questo periodo di Covid e dopo le ultime immissioni in ruolo degli ultimi due anni. Un problema sentito e che ha coinvolto un dirigente su otto, soggetto al vincolo quinquennale, che chiede la possibilità di ricongiungersi con la propria famiglia rispetto a tutti i posti vacanti, anche ai 500 nuovi che Udir è riuscito ad ottenere per effetto del nuovo dimensionamento scolastico"."Il secondo emendamento invece riguarda il sostegno ed il tema dei recuperi di apprendimento che avverranno durante il prossimo anno scolastico ed anche durante l'estate", afferma Pacifico, ricordando che occorre "salvaguardare i dirigenti scolastici anche dagli effetti della riapertura delle scuole in zona rossa". "Come tutti sanno - sottolinea - le scuole elementari, dell'infanzia fino alla prima media tornano a scuola applicando tutti i protocolli di sicurezza e non si può quindi imputare al dirigente scolastico di essere responsabile dell'eventuale diffusione del Covid. Quindi è importante riconoscere uno scudo penale ai dirigenti scolastici che abbiano rispettato tutte queste norme, proprio come avvenuto per il personale sanitario che effettua le vaccinazioni".