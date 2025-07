Certificates, cosa sono e come usarli per posizionarsi sul mercato

Dopo i titoli pubblici, come i BTP e BOT, isono i titoli di debito più importanti nel portafoglio delle famiglie italiane, con questi strumenti che sono diventati. Si tratta di strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano diverse strategie di investimento, consentendo di scegliere con quale tipologia e grado di esposizione partecipare all’andamento del sottostante di riferimento.“Il loro valore dipende da un sottostante o da un paniere di sottostanti – spiega– Sono negoziati sui segmenti di Borsa Italiana dedicati ai certificati, quali SeDex ed EuroTLX, dove noi come UniCredit svolgiamo due ruoli: oltre al ruolo di mittente anche il ruolo di market maker, garantendo liquidità al prodotto”. Le negoziazioni si svolgono in continua dalle ore 9.05 alle ore 17.30.Alla fine del 2024 in Italia circolavano certificates per circa, di cui quasi due terzi (65,5%) posseduti dalle famiglie, secondo l’ultimo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria della Banca d’Italia. La crescita del volume dei certificates nei portafogli degli investitori al dettaglio è stata significativa negli ultimi anni, ma il loro peso sulla ricchezza finanziaria è ancora contenuto; inoltre, secondo l’Indagine congiunturale sulle famiglie italiane condotta dalla Banca d’Italia ad agosto del 2024, investono in questi strumentie appartenenti alle fasce di reddito più elevate.“Gli investment certificates possono essere, come equity, valute, commodities, e possono essere costruiti su un unico underline oppure su un paniere di sottostanti – dice Falcolini – In quest’ultimo caso abbiamo dei certificati che possono avere la composizione di panieri Best Of, Worst Of oppure panieri equi pesati”.I certificates “sono adatti a quegli investitori che sono alla ricerca di un prodotto finanziario che abbia un, in quanto presentano alcune caratteristiche accomunabili a entrambe le tipologie di asset class”. Per la loro natura di derivati cartolarizzati, “possono essere utili al conseguimento di differenti obiettivi finanziari, che possono variare da un investimento tematico fino alla necessità di conseguire un premio o un coupon periodico, oppure quello di ottenere un bonus o un premio al termine della vita dell’investimento”, afferma Falcolini. Per questa motivazione è possibile identificare tre macro aree: Express e Cash Collect Certificates, Bonus Certificates e Benchmark tematici.Analizzando le finalità e gli obiettivi di questi prodotti, l’esperto spiega che il“permette di ottenere un bonus, quindi un premio al termine della vita del dell’investimento,permette di ottenere dei premi periodici – con periodicità mensili, trimestrali, semestrali o annuali in base a come sono strutturati dall’emittente, mentre ilè un prodotto prevalentemente utilizzabile nel medio-lungo termine e adatto a quegli investitori che vuole prendere una posizione direzionale su un determinato tema”.In base alle proprie esigenze finanziarie, l’investitore può scegliere su quale categoria posizionarsi ed investire. “È possibileche è possibile incassare – quindi il premio periodico oppure un bonus totalmente al termine della vita dell’investimento – ma anchedettato dalle barriere di protezione del capitale, che possono essere delle barriere europee – quindi che vengono validate esclusivamente al termine della vita del certificato – oppure barriere in continuo dove la rischiosità è una rischiosità più elevata, in quanto la barriera capitale può essere osservata durante tutte le giornate di contrattazione e non solo al termine della vita dell’investimento del prodotto”, spiega Falcolini.UniCredit struttura differenti tipologie di prodotti di investimento con differenti livelli di barriera, che rendono ile adatto ad un profilo di rischio-rendimento differente per le varie tipologie di clientela.Inoltre, il cosiddettodei certificates “permette di impostare e strutturare delle strategie ad hoc che possono essere, quindi ottimizzazione del rendimento di portafogli, e che permettono alla clientela che ha una view laterale, moderatamente rialzista o moderatamente ribassista sul sottostante o sui sottostanti che compongono i certificati di prendere una posizione non diretta sul sottostante stesso ma una posizione tramite uno strumento derivato”.Di conseguenza, il pay-off asimmetrico permette di “ottenere benefici in tre scenari di mercato differenti: lateralità, moderato rialzo e moderato ribasso”. Allo stesso tempo, sottolinea l’esperto, “non possiamo non citare, in quanto i proventi derivanti nel certificato sono compensabili con le minusvalenze pregresse derivanti da differenti asset class”. Allo stesso tempo, vanno citati i rischi,c che “sono principalmente legati al fatto che sono soggetti ale in casi estremi – in caso di rottura della barriera di protezione – possono comportare anche la perdita totale investito”.