Dl Sostegni, al voto emendamenti chiesti da Anief a partire da vincoli assegnazione provvisoria

Il sindacato della scuola, in particolare quello sulleperché si tratta di un tema molto sentito ora che è scaduto il termine per la presentazione delledel personale scolastico docente ed amministrativo."Purtroppoper via dei vincoli introdotti dal legislatore e recepiti dal contratto firmato da alcuni sindacati", ricorda il Presidente del sindacato,o, indicando che "l'unica soluzione in questo momento è ricorrere in tribunale, per sollevare la questione die, nelle more, consentire per il prossimo annoa tutto il personale che ne faccia richiesta"."Sarebbe almeno un parziale ristoro in questo momento di pandemia, di divieto di spostamenti tra regioni", sottolinea il sindacalista, ricordando che "la realtà del personale scolastico è molto articolata ed in molti lavorano a centinaia di chilometri di distanza". "Nell'ultimo anno - aggiunge - si sono utilizzate le cosiddettein altre graduatorie rispetto a quelle dove si era stati inseriti e dove si era vinto il concorso"."Questa potrebbe essere una parziale, che in questi giorni ha dato ragione ad Anief sul vincolo ai trasferimenti, e lo chiedono anche gli altri sindacati, ma nessuno fa niente. Anche ilarebbe contento di togliere questi vincoli, ma intanto i vincoli rimangono, le domande sono state presentate ed i"."Speriamo che l'assegnazione provvisoria venga accolta,si potrebbein base a una legge del 2013, che permette a tutti i dipendenti pubblici di potersi ricongiungere con i. Il sindacato metterà a disposizione questi- conclude Pacifico - e se ancora non sarà consentito fare quello che è previsto dalla legge, allora è evidente che bisogneràper far riconoscere il diritto alla famiglia ed il diritto al lavoro".