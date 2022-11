Scuola: ANIEF avvia il contenzioso per retribuire le ore di formazione

: la sentenza rimessa alla Corte di Giustizia Europea dal tribunale della, ha dichiarato che tutti i lavoratori devono essere".Lo ha affermato, Presidente del sindacato autonomo della scuolaa proposito di una sentenza della Corte europea del 28 ottobre 2021, in merito ad una questione pregiudiziale sottoposta alla sua attenzione dalla Corte di Appello di Iasi (Romania). La sentenza stabilisce che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro"Questo è importante per l'Italia e quindi come ANIEF, per far retribuire tutte le ore dicome formazione obbligatoria", conclude il sindacalista.