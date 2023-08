Scuola, Anief ricorre per i diplomati Isef esclusi dal concorso

"È da vent'anni che ANIEF aspettava questo concorso, così come lo aspettavano i diplomati Isef. Da tanti anni noi volevamo che si introducesse l'educazione motoria nella scuola primaria. Finalmente sta uscendo il concorso: per il momento prevede 1.700 posti nella quarta e quinta elementare ma già abbiamo avuto una prima apertura del ministro dello Sport che si è reso disponibile ad allargarlo anche dalla prima elementare. Quindi questi saranno gli obiettivi del futuro". È quanto sottolinea ilannunciando il ricorso, promosso presso il Tar del Lazio dal sindacato rappresentativo Anief, volto all'ammissione aldei docenti con diploma Isef."Certamente escludere i diplomati Isef da questa procedura – commenta– è illegittimo anche perché gli stessi in questi due anni sono stati chiamati a fare supplenze su questi posti. Noi riteniamo, quindi, che sia legittimo ricorrere e far partecipare al concorso anche i diplomati Isef e non sono soli laureati in Scienze dell'Educazione motoria".