Scuola, bando 24 mesi personale ATA: evitare discriminazioni territoriali e altre criticità

"Sì è da poco conclusa al Ministero dell'Istruzione l'informativa da parte dell'amministrazione sul" ha spiegato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief Condir "Larispetto agli anni precedenti. Tuttavia, come organizzazione sindacale, abbiamo portato avanti delle istanze: innanzitutto una corretta valutazione dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale onde evitare discriminazioni rispetto ai vari ambiti territoriali. Per questo abbiamo chiesto all'amministrazione di formalizzare nella nota che sta per uscire tutte le varie criticità. Allo stesso tempo abbiamo chiesto la valutazione del servizio prestato fino al 30 giugno, quindi alla scadenza del contratto, e non fino alla data di presentazione dell'istanza, così come abbiamo chiesto di valutare il punteggio ottenuto in virtù del servizio prestato o non prestato in caso di congedo biennale".Alberico Sorrentino ha commentato inoltre: "Abbiamo portato avanti anche la proposta relativa all'informatizzazione dell'intera procedura per quanto riguarda il successivo inserimento nella graduatoria di prima fascia che avverrà all'esito delle valutazioni delle domande pervenute., mentre la presentazione delle domande da parte dei candidati è prevista molto probabilmente fino al 9 maggio 2026. Come organizzazione sindacale, inoltre, riteniamo necessario un aggiornamento dell'ordinanza dei 24 mesi, ferma ormai da troppi anni, e un'informatizzazione dell'intera procedura anche per quanto riguarda l'assegnazione provvisoria, oltre che una rivisitazione dell'ordinamento professionale ATA entrato in vigore con il contratto 19-21, che necessita di una valorizzazione non più rinviabile".