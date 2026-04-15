Insegnanti di sostegno: Anief ricorre contro norma che antepone richiesta famiglie a graduatoria

: ANIEF impugna al Tar Lazio l’Si tratta di un, in particolaredell’ordinanza ministeriale". Lo ha dichiarato"Alvi è il meccanismo che consente la conferma del docente di sostegno con contratto a tempo determinato sulla base della, con. Il nodo riguarda la cosiddetta. Tuttavia, secondo ANIEF, lo strumento individuato dalL’ordinanza prevede infatti che il docente già in servizio possa essere riconfermato su richiesta della famiglia dell’alunno, con una priorità che supera il criterio della posizione in graduatoria. Si tratta, nella lettura del sindacato, di una deroga cheessendo inserita in un provvedimento di durata biennale che regola le GPS.Nel frattempo ANIEF ha annunciato per iluna diretta pubblica dedicata al, durante la quale verrà presentata unafocalizzata su inclusione e tutela dei docenti di sostegno. All’incontro interverranno, fra gli altri, il, rappresentanti del mondo della formazione e figure impegnate nell’osservazione delle politiche inclusive", conclude Portuesi.