I mercati finanziari navigano a vista, per via di una serie di situazioni che creano incertezza, dalla crisi siriana al default tecnico americano, al momento evitato. In questo contesto come stanno reagendo le materie prime, in particolare l'oro e il petrolio?Lo abbiamo chiesto al Dott. Andrea Selvaggi, Responsabile Desk Commodities Corporate di Unicredit Bank.