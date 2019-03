Fiat Chrysler

Prysmian

petrolio

Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,82%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,13%.Sulla piattaforma americana del CME, giornata negativa per il, che continua gli scambi a 56,16 dollari per barile, in calo dello 0,71%.Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP e delle Scorte di Petrolio.Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, mentre ilscambia a 7.158,75 punti.