Il punto sulle commodities 15 luglio 2019 - [video]

Prepotente rialzo per il, che. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 61,29, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,53. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 64,05.Ottima performance per la, che. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,021, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,917. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,125.Protagonista il, che. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,47, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,42. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,52.Ottima performance per il, che. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 536,25, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 509,75. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 562,75.Protagonista il, che. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 461,75. Possibile una discesa fino al bottom 439,25. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 484,25.Ottima performance per il, che. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,06, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,6. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 12,53.Risultato positivo per l', che lievita dell'1,13%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.424, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.401. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.447.