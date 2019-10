Il punto sulle commodities 14 ottobre 2019 - [video]

petrolio

benzina verde

Future sul Natural Gas

derivato sul grano

mais

riso grezzo

oro

metallo prezioso

per il, che archivia la settimana sopravanzando i valori della scorsa ottava del 3,87%. La tendenza di medio periodo delsi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 55,5 prima e 57,67 dopo.per la, che ha chiuso la settimana in rialzo del 4,27%. La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,662, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,593. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,731.Inil, che chiude la settimana con un disastroso -5,41%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,184. Prima resistenza a 2,273. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,155.il, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 4,03%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 514,25, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 495,5. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 533.per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,92%. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 403,58. Possibile una discesa fino al bottom 386,08. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 421,08.per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 3,39%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,78. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 12,61.per l', che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,06%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 1.483,04 con prima area di resistenza vista a 1.499,81. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.477,45.