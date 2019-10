Il punto sulle commodities 27 ottobre 2019 - [video]

petrolio

Effervescente il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 5,29%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,78, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,58. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 60,98.Ottima performance per la, che ha chiuso la settimana in rialzo del 3,15%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,695, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,629. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,761.Protagonista il, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 4,28%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,537, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,31. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,764.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,40%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 522,17. Primo supporto visto a 514,67.Composto ribasso per il, in flessione dell'1,02% sui valori dell'ottava precedente. Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 387,58, con primo supporto visto a 386,33.Sottotono il, che chiude la settimana con un calo dell'1,01%. Lo status tecnico di medio periodo delrimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 11,84, mentre i supporti sono stimati a 11,71.Balza in avanti l', che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,90%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.510,91, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.491,03. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.530,79.