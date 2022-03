8 Marzo, la scuola è donna ma c'è ancora molto da fare per tutelarne i diritti

"Tutti festeggiano la, ma pochi ricordano che, purtroppo, ancora oggi, per esempio ad avere una". Lo ricorda, Presidente del sindacato della scuola"Oggi si può andare in pensione prima con la pensione anticipata, ma dopo ben 35 anni di servizio e col 40% di penalizzazione", spiega il sindacalista, aggiungendo "non è giusto considerare questo lavoro come il nulla, bisogna invece vnella nostra scuola"."La scuola italiana è soprattutto donna, ma non basta solo ricordarsi di loro solo al momento delle pensioni; bisogna, sulla mobilità, per coniugare il diritto alla famiglia col diritto al lavoro. E poi, soprattutto,"."Chi lavora nella nostra scuola, lavora nell'interesse del Paese, quindi è arrivato il momento di pensare a tutte queste cose per poter costruire un Paese migliore".