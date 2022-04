. Lo ha annunciato il Presidente del sindacato autonomo della scuola, Marcello Pacifico, spiegando "questo è importante perché è unper la nostra associazione sindacale e per noi è soltanto"."Fra due anni si rivota di nuovo e, in due anni, noi vogliamo affermare ladi lavoro - sottolinea il sindacalista - quindi in ogni, in ogni, in ognie anche nellee nei. E questo perché con lache avverrà prima di questo, finalmente l'ultima prerogativa che era negata ad Anief sarà concessa: quella di darenei luoghi di lavoro ai propri rappresentanti sindacali"."Da dopo Pasqua ricominceremo contattando tutte le, ma anche ie poi aprendoci al mondo della scuola, a tutte le lavoratrici ed i lavoratori, ma anche dell'università, della ricerca. E chiunque dell'vuole rappresentare gli interessi ed i diritti dei propri colleghi e delle proprie colleghe può rivolgersi ad Anief per essere nominato terminale associativo".