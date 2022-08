1 minuto in Borsa 29 agosto 2022 - [video]

Banco BPM

Prysmian

oro

, assieme agli altri Eurolistini.Tra idi Milano, in evidenza(+1,99%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,34%.Tra le materie prime, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,51%.È previsto domani dalla Spagna l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Germania, in previsione sempre domani nel pomeriggio. Ancora domani, in Giappone l'agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 12.471,5 punti.