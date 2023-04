Precariato, caos nella gestione dei supplenti. Anief chiede chiarezza

, ma anche del. Purtroppo dopo mesi di trattativaper quanto riguarda l'introduzione di unper assumere i precari dalle stesse graduatorie da cui sono chiamati come supplenti. E, poi, c'è ancora una volta il balletto su chi ha conseguito un titolo all'estero".E' quanto sottolinea, Presidente del sindacato della scuola, ricordando che "in un primo momento il ministro ha dichiarato l'intenzione di voler riaprire i contratti per tutti coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo, poi li ha bloccati e inseriti in coda"."Questae noi chiediamo, non solo, ma anche il r- sottolinea il sindacalista - perché su questo punto ci sono delle precise direttive e una sentenza dell'adunanza plenaria. Ma soprattutto chiediamo chee che sia consentito ai tanti che insegnano su posti di sostegno di conseguire questa specializzazione"."C'è una situazione che è palese e sotto gli occhi di tutti: con procedure straordinarie, ordinarie, semplificate o riservate, in questi sette anni,", rimarca Pacifico, osservando che "non sarà il nuovo concorso straordinario ter a risolvere il problema del precariato, ma il doppio canale di reclutamento, con tutto quello che ne consegue in termini di gestione delle graduatorie".A tal proposito, il Presidente dell'Anief ricorda "le, che devono essere messe ad esaurimento, quelle dell', che devono essere integrate, e ancora i, con lae con un aumento dell'che serve a questo: un organico di sostegno su posti in deroga che deve essere adeguato in organico di diritto".