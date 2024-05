Buongiorno dalla Borsa 28 maggio 2024 - [video]

Francoforte

La Borsa di New York ieri è rimasta chiusa per festività.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,11%, archiviando la seduta a 38.855,4 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,21% e chiude a 9.392,9 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Composta, che cresce di un modesto +0,24%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Apprezzabile rialzo (+0,97%) a Milano per il comparto. Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,27%.Domani si attende dalla Spagna l'annuncio sulle Vendite al Dettaglio, e dall'Unione Europea la diffusione di M3. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia consumatori. Si attende dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani nel pomeriggio.