Buongiorno dalla Borsa 24 maggio 2024 - [video]

, con ilche accusa un ribasso dell'1,53%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 18.623,39 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,17% e chiude a 38.646,1 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,17%, termina le contrattazioni a 9.430,1 punti., che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,90%; spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,82%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%.Il settore, con il suo -1,42%, si attesta come peggiore del mercato. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,66%.Pubblicato, pari a 0,2%, e, pari a -2,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan e degli Ordini beni durevoli.