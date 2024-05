Buongiorno dalla Borsa 27 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 39.069,59 punti; al contrario, ilguadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 18.808,35 punti. Oggi la Borsa americana rimarrà chiusa per il Memorial Day.riporta un guadagno dello 0,66%, terminando a 38.900 punti.lievita dello 0,90% e archivia la seduta a 9.509,7 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Senza slancio, che negozia con un +0,05%; chiusaper festività (Bank Holiday);è stabile, riportando un moderato -0,05%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,02% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,41%.È previsto stamattina dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, previsto domani nel pomeriggio. Mercoledì, in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. Sempre mercoledì è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio della Spagna.