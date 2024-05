Buongiorno dalla Borsa 22 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

energia

ENI

, riportando una variazione pari a +0,17% sul; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,21%, portandosi a 18.713,8 punti.Seduta in calo per, che retrocede dello 0,85% e chiude a 38.617,1 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,17%, terminando le negoziazioni a 9.698,5 punti., colpiti da vendite sparse. Tentenna, che cede lo 0,34%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,50%.Il settore, con il suo -1,03%, si attesta come peggiore del mercato. Frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dell'1,29%.Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2,3%. In Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a 2,9%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Domani nel pomeriggio è in programma il dato sul PMI composito sempre degli Stati Uniti.