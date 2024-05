Buongiorno dalla Borsa 21 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

assicurativo

Generali Assicurazioni

, con ilche lascia sul parterre lo 0,49%; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 18.674,19 punti.segna un mediocre calo dello 0,31%, terminando gli scambi a 38.946,9 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,78% e chiude a 9.674,9 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,34%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Il settore, con il suo -2,53%, si attesta come peggiore del mercato. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,19%.In Germania, il valore della Produzione industriale è 0,2%. Domani, nel Regno Unito, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. In Giappone sempre domani i mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.