Buongiorno dalla Borsa 16 ottobre 2024 - [video]

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,75%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,37%, terminando la seduta a 20.159,83 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,83% e termina gli scambi a 39.180,3 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,91%, archiviando la giornata a 9.974,6 punti., che fanno un passo indietro. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,1%; in luce, con un ampio progresso dello 0,73%; spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,00%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,37%. Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,58%.Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,7%. In Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è -1,9%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale.