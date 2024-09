Buongiorno dalla Borsa 9 settembre 2024 - [video]

Dow Jones

, in flessione dell'1,01% sul; sulla stessa linea, ilè crollato del 2,69%, scendendo fino a 18.421,31 punti.segna un mediocre calo dello 0,48%, terminando gli scambi a 36.215,8 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,83%, archiviando la giornata a 8.063,6 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.avanza dello 0,46%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,57%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,39%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,17% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,52%.Pubblicati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 0,6%. Annunciato il PIL del Giappone, pari a 0,7%. Sono previsti domani dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo, e dal Regno Unito quello del Tasso di Disoccupazione.