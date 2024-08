Buongiorno dalla Borsa 8 agosto 2024 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 38.763,45 punti, con uno scarto percentuale dello 0,60%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 17.867,37 punti.Ribasso per, in flessione dello 0,74%, termina le contrattazioni a 34.831,1 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,01%, archiviando la seduta a 8.448,6 punti., mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Tentenna, che cede lo 0,60%; scivola, con un netto svantaggio dello 0,81%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.Il settore, con il suo -1,94%, si attesta come peggiore del mercato. Rosso per, che sta segnando un calo del 2,79%.È previsto domani sia dalla Cina che dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto questo pomeriggio. In Francia domani i mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione.