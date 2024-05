Buongiorno dalla Borsa 20 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

, con il, che termina a 40.003,59 punti; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 18.546,23 punti.lievita dello 0,73% e archivia la seduta a 39.069,7 punti.conclude in progresso dello 0,42%, archiviando la sessione a 9.750 punti., deteriorando il clima sui mercati continentali, che scambiano con spunti frazionali. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,21%; composta, che cresce di un modesto +0,22%; resta vicino alla parità(+0,17%).Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -3,55%. Ribasso per, che presenta una flessione del 2,54%.Domani è in programma il dato sulla Produzione industriale della Germania. Mercoledì è in programma il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito. I mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core del Giappone, in previsione sempre mercoledì. Sempre mercoledì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.