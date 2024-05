Notizie dal Forex 16 maggio 2024 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro recupera nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0861 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0838. La crescita della Zona Euro è stata confermata nel primo trimestre, con una variazione positiva dello 0,3%.Il biglietto consolida il rialzo nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 155,40, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 157,86. L'inflazione negli Stati Uniti ha rallentato marginalmente nel mese di aprile e ha registrato un +0,3% su base mensile.La sterlina sale nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2647 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,2738. E' salito il tasso di disoccupazione nel Regno Unito, pari al 4,3%, a marzo, in linea con le attese degli analisti.L'euro si muove ancora in rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 168,78, con la nuova area di resistenza vista a 170,76. L'economia giapponese registra una flessione superiore alle attese, nel primo trimestre, con il PIL in calo dello 0,5%.