Buongiorno dalla Borsa 23 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

media

MFE A

, con ilche lima lo 0,51%; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 18.705,2 punti, sui livelli della vigilia.lievita dell'1,26% e archivia la seduta a 39.103,2 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,63% e archivia la seduta a 9.535 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,31%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,33%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,55% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene del 3,00%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PMI composito, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e di Vendita di Case Nuove. In Germania domani i mercati sono in attesa del PIL.