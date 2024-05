Buongiorno dalla Borsa 14 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 39.431,51 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 18.198,61 punti.riporta un guadagno dello 0,46%, terminando a 38.356,1 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,04%, archiviando la seduta a 9.669,9 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia.è stabile, riportando un moderato -0,17%; poco mosso, che mostra un +0,08%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,11%.Apprezzabile rialzo (+1,11%) a Milano per il comparto. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,96%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 3,3%, e, dove il valore è 2,2%. Stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice ZEW. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione, previsto ancora questo pomeriggio.