Buongiorno dalla Borsa 31 maggio 2024 - [video]

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,86%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,06%, terminando la seduta a 18.538,66 punti.lievita dell'1,14% e archivia la seduta a 38.487,9 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,13%, archiviando la seduta a 9.372,5 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,05% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.Annunciati in Francia, pari a 0,2%, e, che si attesta su 2,2%. Stamattina l'agenda dell'Unione Europea prevede la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e si attende dall'Italia l'annuncio del PIL.